«Рядом с трупом стоял раненый в руку мужчина». В Перми зарезали 30-летнего гостя из Татарстана

12 Май 2020 2020-05-12T16:20:03+03:00

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Ночью 11 мая в полицию позвонили жители одного из домов в Индустриальном районе и сообщили, что во дворе по улице Снайперов очень громко кричат мужчины. Приехавшие полицейские обнаружили на месте происшествия труп молодого человека с признаками насильственной смерти. Рядом с ним стоял раненый в руку мужчина.

Стражи порядка вызвали врачей. Медики оказали пострадавшему помощь, а полицейские тем временем восстанавливали картину произошедшего.

- Сотрудники правоохранительных органов выяснили личности всех участников инцидента и раскрыли преступление по горячим следам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. Установлено, что 30-летний погибший приехал в Пермь из Татарстана. В день трагедии он выпивал в компании троих мужчин. Третий участник также вскоре был обнаружен спящим в соседнем подъезде. Четвертый бросился в бега. Его личность сыщики установили в тот же день, фигуранта задержали. Им оказался 55-летний мужчина без определенного места жительства, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

По предварительным данным, в результате вспыхнувшего конфликта погибший причинил ранение одному из собутыльников, после чего был убит подозреваемым.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU