Родной поселок главы Пермского края может затопить
Паводковая ситуация в Пермском крае в этом году серьезная. После установления жаркой погоды в реках региона резко увеличился уровень воды.
В несколько районов пришла большая вода с подтоплением придомовых участков и жилых домов.
Особенно сложная обстановка в Гайнском муниципальном районе, там введен режим «Чрезвычайная ситуация». Эвакуированы люди.
Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что паводковая обстановка в крае продолжает быть опасной.
Так 13-14 мая в реке Весляне сохранится опасная гидрологическая ситуация для населенных пунктов Усть-Черная, Серебрянка, Пельмин Бор.
В Чердынском районе затопило дорогу. Фото скриншот видео: Дмитрий Собянин.
12-13 мая увеличение воды в реках будет в реке Яйве, опасность сохраняется для города Александровска и его окрестностей, для поселка Яйва.
В реке Каме для населенных пунктов Кебраты, Верхняя Старица и Оныл Гайнского района, Бондюг Чердынского района.
В реке Косе для поселков Усть-Коса.
В реке Язьве для поселка Усть-Язьва Красновишерского района.
На Воткинском водохранилище для городов Пермь, Краснокамск и Пермского муниципального района.
12-14 мая возможно возникновение неблагоприятной гидрологической ситуации в реке Каме для населенного пункта Тюлькино Соликамского округа, в реке Вишере для города Красновишерска, поселка Рябинино Чердынского района. В реке Колве для города Чердыни.
Возможно затопление участков автодорог, приусадебных участков, отдельных жилых домов и хозяйственных объектов, расположенных в пониженных местах.
Паводок в Пермском крае.
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ИСТОЧНИК KP.RU