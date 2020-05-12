Родной поселок главы Пермского края может затопить

12 Май 2020 2020-05-12T15:47:59+03:00

Метеорологи рассказали, какие еще территории края в зоне риска

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Паводковая ситуация в Пермском крае в этом году серьезная. После установления жаркой погоды в реках региона резко увеличился уровень воды.

В несколько районов пришла большая вода с подтоплением придомовых участков и жилых домов.

Особенно сложная обстановка в Гайнском муниципальном районе, там введен режим «Чрезвычайная ситуация». Эвакуированы люди.

Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что паводковая обстановка в крае продолжает быть опасной.

Так 13-14 мая в реке Весляне сохранится опасная гидрологическая ситуация для населенных пунктов Усть-Черная, Серебрянка, Пельмин Бор.

В Чердынском районе затопило дорогу. Фото скриншот видео: Дмитрий Собянин.

12-13 мая увеличение воды в реках будет в реке Яйве, опасность сохраняется для города Александровска и его окрестностей, для поселка Яйва.

В реке Каме для населенных пунктов Кебраты, Верхняя Старица и Оныл Гайнского района, Бондюг Чердынского района.

В реке Косе для поселков Усть-Коса.

В реке Язьве для поселка Усть-Язьва Красновишерского района.

На Воткинском водохранилище для городов Пермь, Краснокамск и Пермского муниципального района.

12-14 мая возможно возникновение неблагоприятной гидрологической ситуации в реке Каме для населенного пункта Тюлькино Соликамского округа, в реке Вишере для города Красновишерска, поселка Рябинино Чердынского района. В реке Колве для города Чердыни.

Возможно затопление участков автодорог, приусадебных участков, отдельных жилых домов и хозяйственных объектов, расположенных в пониженных местах.

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ИСТОЧНИК KP.RU