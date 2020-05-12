После аномально жаркой погоды в Прикамье придут заморозки

12 Май 2020 2020-05-12T14:18:19+03:00

В Прикамье будет пасмурно и дождливо в ближайшую неделю. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

На неделе будут идти дожди с грозами

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Сегодня 12 мая территория Пермского края будет пасмурно и дождливо, по востоку прогремят грозы, сопровождаемые порывистым ветром до 15 м/с. Воздух прогреется до 13–18°С.

По сообщению Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,в ближайшие двое суток 13-14 мая Уральский регион будет во власти молодого циклона, возникшего вблизи Минска.

Ожидается переменная облачность с небольшими, местами умеренными дождями и грозами, с отдельными порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 6–11°, днем 18–23°С. Но с прохождением холодного фронта дневная температура воздуха 15 мая будет на уровне 13–18°С.

В пятницу 15 мая осадки прекратятся и похолодает: ночью +1…+6, местами заморозки до –2°С, днем воздух не прогреется выше 12–17°С.

В субботу пройдут дожди, и воздух не сможет быстро прогреться, поэтому днем: минимальная температура воздуха составит +2…+7°, максимальная 10-16°С.

ИСТОЧНИК KP.RU