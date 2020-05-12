2020-05-12T13:40:02+03:00
Общество

Пермякам помогли вернуться из Индонезии в период коронавируса

Теперь 28 человек проведут две недели на карантине
Анна Маркова
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Пермяки проведут две недели в обсервации.Пермяки проведут две недели в обсервации.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Власти Перми помогли вернуться нашим землякам из Индонезии. Всего 28 человек прилетели 12 мая сложным маршрутом: Денпасар – НовосибирскЕкатеринбург.

- Пермяки, находясь в Индонезии, обратились с просьбой помочь вернуться домой к Дмитрию Махонину в социальных сетях, - сообщили в администрации Губернатора Пермского края.

Автобусом их привезли из Екатеринбурга. Сейчас все они проходят двухнедельную обсервацию в одном из лечебных учреждений города.

Напомним, с начала пандемии коронавируса власти Пермского края помогли вернуться домой 275 жителям. Так, 8 мая в Пермь доставлена первая группа вахтовиков, работающих в Якутии на Чаяндинском нефтегазовом месторождении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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