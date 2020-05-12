Пермякам помогли вернуться из Индонезии в период коронавируса

12 Май 2020 2020-05-12T13:40:02+03:00

Пермяки проведут две недели в обсервации. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теперь 28 человек проведут две недели на карантине

Изменить размер текста: A A

Власти Перми помогли вернуться нашим землякам из Индонезии. Всего 28 человек прилетели 12 мая сложным маршрутом: Денпасар – Новосибирск – Екатеринбург.

- Пермяки, находясь в Индонезии, обратились с просьбой помочь вернуться домой к Дмитрию Махонину в социальных сетях, - сообщили в администрации Губернатора Пермского края.

Автобусом их привезли из Екатеринбурга. Сейчас все они проходят двухнедельную обсервацию в одном из лечебных учреждений города.

Напомним, с начала пандемии коронавируса власти Пермского края помогли вернуться домой 275 жителям. Так, 8 мая в Пермь доставлена первая группа вахтовиков, работающих в Якутии на Чаяндинском нефтегазовом месторождении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Пермь прилетел самолет с вахтовиками на борту, которые не могли вернуться домой из-за коронавируса

86 человек проведут две недели в обсервации [видео] (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU