2020-05-12T11:46:49+03:00
Общество

В Перми еще 28 человек заболели коронавирусной инфекцией

Большинство новых заболевших заразились из-за пренебрежения самоизоляции
Анна Маркова
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Всего 781 заболевший с начала эпидемии.Всего 781 заболевший с начала эпидемии.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Перми выявили 28 новых случаев коронавируса за прошедшие сутки. Всего 781 заболевший с начала эпидемии. Цифры по заболеваемости стали вновь немного расти.

- В сегодняшней статистике из 28 выявленных случаев 24 связаны с повышенной активностью граждан Пермского края в конце апреля - начале мая и снижением общей настороженности и бдительности в период продолжающейся неблагополучной эпидемиологической ситуации, - говорит Кирилл Овчинников, главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края. - Напоминаю о том, что до сих пор важно соблюдать режим самоизоляции и, по возможности, максимально ограничивать социальные контакты, чтобы существенности снизить прирост заболеваемости.

Среди вновь заболевших: 11 с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 16 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, 1 случай зафиксирован посмертно.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 781, ежедневный прирост составил 3,7%, в то время, как в предыдущие дни он был в районе 1%.

Из 27 новых инфицированных - 13 мужчин, 11 женщин, 3 ребёнка (2 мальчика и 1 девочка). Двое прибыли из других регионов РФ, остальные контактировали с заболевшими внутри региона. Младше 45 лет - 12 человек, 9 человек в возрасте 45-65, 3 человека старше 65 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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