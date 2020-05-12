«Разорвало на части». Появилось видео последствий ДТП, в котором погиб пешеход

12 Май 2020 2020-05-12T11:31:52+03:00

А по его останкам проехали другие автомобили [Осторожно, шокирующее видео!]

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Жуткая авария произошла поздно вечером 10 мая в Перми на дороге «Пермь - Краснокамск». «КП» уже писала о этом. Со слов водителей, которые стали очевидцами происходящего после ДТП, на дороге была ужасная ситуация. Пешехода сбил автомобиль, скорее всего это была не легковушка, а грузовик или фура. Судить об этом можно после того, как водители увидели на асфальте части тела по отдельности.

- Мы с женой возвращались с дачи, я ехал сначала по левой полосе, но затем перестроился, увидел, что стоят несколько автомобилей с «аварийкой», подъезжая ближе увидел на дороге какое-то месево и отдельные части тела, руку, ногу, еще что-то, - рассказывает Руслан Васильев. - С одной машины, которая стояла на дороге, водитель убирал что-то с бампера, скорее всего он проехал по останкам.

- В 23.20 час. по автодороге «Пермь - Краснокамск» в направлении Перми двигался водитель на неустановленном автомобиле, который на 58 км допустил наезд на пешехода, - сообщает УГИБДД по Пермскому краю. - Предварительно, человек находился на проезжей части в левой полосе. В результате ДТП он получил смертельную травму. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Сотрудниками полиции ищут свидетели происшествия и просят обращается по телефонам 246-79-00 или 102.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="176" height="320" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/778586" frameborder="0"></iframe> В ДТП в Перми пешехода разорвало на части.

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ИСТОЧНИК KP.RU