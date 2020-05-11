«Реальные пацаны»: Колян бьется за наследство, а Эдик стал коллектором

11 Май 2020 2020-05-11T19:39:26+03:00

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Чтобы получить многомиллионное наследство, Колян должен завоевать черный пояс бойца смешанных единоборств ММА. Так начинается десятый сезон главного пермского сериала «Реальные пацаны».

- На пути к возможному триумфу Коляна будут ждать десятки преград в виде личного тренера Савельича, бойцов самого разного уровня, от местной шпаны до реальной звезды ММА Маги Исмаилова и, конечно, лучших друзей, которые будут помогать Коляну разбираться в его косяках, - рассказали на телеканале.

Изменения произойдут и в жизни остальных героев сериала. Эдику пришлось освоить профессию коллектора, чтобы достать деньги на уплату ипотеки. Вован и Валя начинают сходить с ума в процессе воспитания тройни. Ну а полицейские Базанов и Ознобихин придумают гениальный способ поднять раскрываемость в районе.

Новый сезон «Реальных пацанов» стартует 12 мая на канале ТНТ.

ИСТОЧНИК KP.RU