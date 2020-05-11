2020-05-11T18:52:22+03:00
Общество

В Перми открываются набережная и эспланада

Там проведена дезинфекция
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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С 12 мая в Перми будет открыт доступ на эспланаду, набережную, в парки и скверы. Об этом сообщил в своем Инстаграме глава города Дмитрий Самойлов. Он уточнил, что там проведена дезинфицирующая и противоклещевая обработка.

- Разрешены прогулки – индивидуальные или с членами семей – за исключением прогулок на детских площадках, - отметил Дмитрий Самойлов. - Детские площадки на набережной пока остаются закрытыми, чтобы не допустить массового скопления людей.

Также, как сообщили в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми, с 12 мая возобновляют работу городские парки - «Счастье есть», сад им. Миндовского, парк им. Чехова и сад им. Свердлова. Там завершена дезинфекция и проведена акарицидная обработка территорий.

Напомним, с 12 мая в Пермском крае изменены условия режима самоизоляции. Разрешены прогулки и пробежки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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