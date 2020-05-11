2020-05-11T18:18:32+03:00
Общество

За парковки в центре Перми с 12 мая вновь придется платить

Нерабочие дни завершены
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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За парковки вновь придется платитьЗа парковки вновь придется платитьФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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- С 12 мая парковки в центре Перми вновь станут платными, - сообщили в администрации города.

Причина этого - окончание режима нерабочих дней, о чем объявил сегодня Президент РФ Владимир Путин.

В центре Перми плата за парковки взимается с 9 утра до 19 часов ежедневно, кроме выходных и нерабочих праздничных дней. Стоимость одного часа парковки для автомобиля составляет 20 рублей, для мопеда или мотоцикла — 10 рублей.

Все ранее приобретенные абонементы, действие которых выпало на период с 30 марта по 8 мая 2020 года будут автоматически продлены, отметили в мэрии.

Напомним, зона платной парковки включает территорию, ограниченную улицами Крисанова, Пушкина, Комсомольским проспектом, улицами Чернышевского, Николая Островского, Монастырская и Окулова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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