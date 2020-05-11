2020-05-11T17:26:57+03:00
Общество

Выплата соцработникам в Перми из-за коронавируса в 2020 году: кто сможет получить и сколько составит

Какие выплаты положены соцработникам в Перми в 2020 году
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Иван МАКЕЕВ
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Владимир Путин сообщил о введении специальной федеральной доплаты для соцработников, ухаживающих за заразившимися коронавирусом COVID-19. Об этом он заявил во время совещания по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

- Сотрудники социальных учреждений также несут повышенную нагрузку и риски, - отметил президент России. - В этой связи считаю необходимым установить для них доплату на три месяца с 15 апреля по 15 июля.

Для врачей, работающих в социальных учреждениях, доплата составит 40 тысяч рублей за две недели. Если они при этом непосредственно оказывают помощь больным коронавирусом, - 60 тысяч рублей.

Для социальных и педагогических работников, среднего медицинского и административного персонала - 25 тысяч рублей, а если работают с заболевшими - 35 тысяч рублей.

Для младшего персонала выплаты составят 15 и 20 тысяч рублей

Для технического персонала -10 и 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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