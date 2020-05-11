Владимир Путин: С 12 мая единый период нерабочих дней завершается
Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросу продления нерабочих дней в стране. Как сообщает kp.ru, в начале совещания президент обратился к россиянам и заявил, что удалось сохранить тысячи жизней, а главное при снятии ограничений из-за коронавируса – жизнь, здоровье и безопасность людей.
- С 12 мая единый период нерабочих дней завершается, - объявил Путин.
Но проведение массовых мероприятий по всей стране по-прежнему запрещено. А режим повышенной безопасности сохраняется для людей из группы риска - старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU