Владимир Путин: С 12 мая единый период нерабочих дней завершается

11 Май 2020 2020-05-11T16:46:37+03:00

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Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросу продления нерабочих дней в стране. Как сообщает kp.ru, в начале совещания президент обратился к россиянам и заявил, что удалось сохранить тысячи жизней, а главное при снятии ограничений из-за коронавируса – жизнь, здоровье и безопасность людей.

- С 12 мая единый период нерабочих дней завершается, - объявил Путин.

Но проведение массовых мероприятий по всей стране по-прежнему запрещено. А режим повышенной безопасности сохраняется для людей из группы риска - старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU