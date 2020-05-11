2020-05-11T16:30:43+03:00
Общество

В Перми беременным разрешили посещать женские консультации

Также отменен запрет на медосмотры младенцев
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Беременным разрешили посещать женские консультацииБеременным разрешили посещать женские консультацииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Перми отменили запрет на посещение беременными женских консультаций. 10 мая вышло постановление главного санитарного врача Пермского края об изменении противоэпидемиологических мероприятий, введенных из-за коронавируса.

Этим постановлением разрешено плановое посещение беременными женщинами женских консультаций и профилактические медицинские осмотры детей первых шести месяцев жизни – по предварительной записи по телефону или электронной почте. При этом интервал между врачебными приемами должен составлять не менее 15 минут. У всех посетителей будут измерять температуру и осматривать их на наличие симптомов ОРВИ. В поликлиниках необходимо соблюдать социальную дистанцию и проводить дезинфекцию после приема каждого пациента.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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