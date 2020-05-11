2020-05-11T15:44:54+03:00
Происшествия

"Водитель с места происшествия скрылся". В Перми полиция разыскивает очевидцев смертельного ДТП

В Закамске насмерть сбили пешехода
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: ГИБДД г. ПермиФото: ГИБДД г. Перми
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10 мая около 23.20 в Кировском районе Перми произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб пешеход.

Как рассказали сотрудники ГИБДД Перми, на 58-м километре трассы Пермь-Краснокамск водитель неустановленного автомобиля наехал на пешехода, который шел по проезжей части, после чего скрылся с места ДТП.

Пешеход скончался до приезда скорой медицинской помощи.

Теперь сотрудники полиции устанавливают личность погибшего и разыскивают свидетелей происшествия.Ведется поиск человека, управлявшего автомобилем в момент ДТП.

- Всех, кому что-либо известно по данному факту, просим сообщить в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Перми по телефону 246-79-00 или «102», - говорят в ГИБДД. - Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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