"Водитель с места происшествия скрылся". В Перми полиция разыскивает очевидцев смертельного ДТП
10 мая около 23.20 в Кировском районе Перми произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб пешеход.
Как рассказали сотрудники ГИБДД Перми, на 58-м километре трассы Пермь-Краснокамск водитель неустановленного автомобиля наехал на пешехода, который шел по проезжей части, после чего скрылся с места ДТП.
Пешеход скончался до приезда скорой медицинской помощи.
Теперь сотрудники полиции устанавливают личность погибшего и разыскивают свидетелей происшествия.Ведется поиск человека, управлявшего автомобилем в момент ДТП.
- Всех, кому что-либо известно по данному факту, просим сообщить в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Перми по телефону 246-79-00 или «102», - говорят в ГИБДД. - Анонимность гарантируется.
ИСТОЧНИК KP.RU