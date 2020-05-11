«В лужу мы не полезем!» В Перми девушки с ребенком увязли на машине почти по капот

11 Май 2020 2020-05-11T11:20:46+03:00

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Поймать лучи солнца, а вместе с ними и приключения смогли две пермячки 9 мая. Погода была прекрасная, поэтому девушки решили поехать отдохнуть на берег Камы, с собой взяли ребенка. Добрались до Красавинского моста, свернули с дороги и благополучно добрались до брега.

Вечером, около 18 часов они стали собираться обратно. Но дорогу, по которой они приехали не запомнили и свернули не в тот поворот. Подруг не смутило, что они едут на «Рено Меган», а перед ними огромная лужа. Девушка за рулем решила проехать по ней. Однако маневр не удался, машина застряла посреди лужи по капот. Вода хлынула в салон и залилась по колено, легковушка не заводится.

Как нам рассказал источник, знакомый с ситуацией, девушкам пришлось звонить в службу спасения, которым они рассказали, что находятся недалеко от Коммунального моста. Спасатели пытались их там найти, но тщетно, девушки перепутали его с Красавинским. На предложение спасателей «разбить стекло и вылезти из машины» девушки ответили отказом: «В лужу мы не полезем!».

Тем временем, недалеко от увязших в луже проезжал другой автомобилист, который и пришел на помощь подругам. Он не побоялся грязи, прицепил трос к «Рено» и выдернул увязшую машину из лужи.

ИСТОЧНИК KP.RU