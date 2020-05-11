10 человек, зараженных коронавирусом, выявили 11 мая в Пермском крае

11 Май 2020 2020-05-11T10:49:36+03:00

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Еще 10 людям поставлен диагноз коронавирусная инфекция - 1 случай зафиксирован посмертно, шестеро с симптомами болезни проходят лечение в больнице,трое изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни, На 11 мая 2020 года в Пермском крае всего выявлено 753 инфицированных коронавирусом.

- Все пациенты находятся в удовлетворительно состоянии, - сообщает минздрав Пермского края.

Прирост за минувшие сутки составил около 1,3%. Также количество выздоровевших за день превысило число заболевших: 21 против 10. 1239 человека находятся на карантине дома.

Из 9 новых инфицированных - 6 мужчин, 3 женщин. Все они контактировали с заболевшими внутри региона. Младше 45 лет - 4 человека, 2 человека в возрасте 45-65, 3 человека старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU