В Перми мужчина с баллончиком и зажигалкой в руках угрожал взорвать дом

11 Май 2020 2020-05-11T10:32:05+03:00

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В субботу, 9 мая, около 22:00 в одной из квартир по улице Фосфоритная, 6 в Орджоникидзевском районе Перми в семье произошел конфликт. Пьяный мужчина взял в руки баллончик с лаком для волос, зажигалку и обещал взорвать дом. Родственники пермяка вызвали полицейских.

- Сотрудники прибыли по адресу и пресекли конфликт. В настоящий момент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU