2020-05-11T10:15:31+03:00
Общество

«Каждый восьмой заболевший – медик». В Пермском крае коронавирус подтвержден у 97 медработников

На доплаты врачам за работу в опасных условиях поступит более 333 миллионов рублей
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Коронавирус подтвержден у 97 медицинских работников Прикамья.Коронавирус подтвержден у 97 медицинских работников Прикамья.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки диагноз коронавирусная инфекция был подтвержден еще у двоих сотрудников медицинских учреждений Пермского края. Всего в Прикамье коронавирус подтвержден у 97 медицинских работников. На сегодня общее число инфицированных коронавирусом в регионе составляет 743 человека. Таким образом среди зараженных каждый восьмой – медик.

В связи с особой опасностью работы медикам, помогающим больным с коронавирусом, направлены деньги на доплаты из федерального бюджета. В Пермский край на эти цели поступит более 333 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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