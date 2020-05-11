«Каждый восьмой заболевший – медик». В Пермском крае коронавирус подтвержден у 97 медработников
За минувшие сутки диагноз коронавирусная инфекция был подтвержден еще у двоих сотрудников медицинских учреждений Пермского края. Всего в Прикамье коронавирус подтвержден у 97 медицинских работников. На сегодня общее число инфицированных коронавирусом в регионе составляет 743 человека. Таким образом среди зараженных каждый восьмой – медик.
В связи с особой опасностью работы медикам, помогающим больным с коронавирусом, направлены деньги на доплаты из федерального бюджета. В Пермский край на эти цели поступит более 333 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU