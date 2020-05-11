2020-05-11T09:02:28+03:00
Общество

"Больше половины выздоровели". В Пермском крае выписали еще 21 человека после коронавируса

Всего вылечились 384 человека
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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11 мая выписали 21 человека11 мая выписали 21 человекаФото: Алексей БУЛАТОВ
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11 мая 2020 года из больниц Пермского края выписали 21 человека, лечившихся от коронавируса. На сегодняшний день всего выздоровевших после инфекции – 384 человека. Так что больше половины заболевших новой коронавирусной инфекцией в Прикамье выздоровели.

Всего в Пермском крае было выявлено 743 инфицированных коронавирусом. Сейчас проходят лечение 419 человек (348 человек с коронавирусом, а также 71 пациент с ОРВИ и пневмонией, по ним ожидается подтверждение на COVID-19).

- Все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - сообщает минздрав Пермского края.

1239 человека - на карантине дома.

Напомним, с 12 мая в Пермском крае вводится смягчение режима самоизоляции.

"Не расслабляться! Все защитные меры актуальны и сегодня", - пермский эпидемиолог о распространении новой инфекции

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ИСТОЧНИК KP.RU

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