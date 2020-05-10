В Перми машина сбила 10-летнюю девочку

10 Май 2020 2020-05-10T20:24:21+03:00

К счастью, ребенок отделался только царапинами

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В Перми катание на велосипеде переросло в дорожно-транспортное происшествие. Вечером 9 мая на перекрестке улиц Серпуховская и Краснополянская десятилетнюю школьницу сбил легковой автомобиль.

Как рассказывают очевидцы, водитель наехал на велосипед, девочка упала, но серьезно не пострадала, все обошлось царапиной и испугом.

С наступлением сезона велосипедов и самокатов, сотрудники ГИБДД призывают родителей уделить больше внимания безопасности детей на дорогах.

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ИСТОЧНИК KP.RU