В Прикамье воссоздали «Бессмертный полк», посадив тысячи деревьев, в честь погибших в годы ВОВ

10 Май 2020 2020-05-10T19:39:38+03:00

Всего за несколько дней в Прикамье высадили более 35 тысяч саженцев.

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"Сад памяти" - это Международная акция, в которой приняли участие и жители Пермского края. Это означает, что в годовщину 75-летия Победы в регионе создадут живой памятник, высадив тысячи деревьев, каждому из погибших годы в Великой Отечественной войны.

Всего за несколько дней до 9 мая в Прикамье высадили более 35 тысяч саженцев ели, сосны, лиственницы, кедров и декоративных деревьев.

Были в Пермском крае поколения, которые занимались высадкой деревьев в нашем регионе, начиная с послевоенных лет. Например, отец и сын Дмитрий и Иван Милютины. Вместе они уши на фронт, потом Милютин-старший получил ранение в битве за Сталинград и его демобилизовали. На родине он устроился лесничим в Сайгатский лесхоз, теперь он называется Чайковский. Он проработал там всю жизнь. А после войны по стопам отца пошел и его сын - Иван.

Директор Чайковского лесничества Салават Аглямов до сих пор с теплотой вспоминает Ивана Дмитриевича, который помогал освоить профессию.

Ограничительные меры в этом году пока не позволили пройти «Бессмертному полку» по улицам городов и поселков нашего региона. Но во многих районах волонтеры и сотрудники лесхозов создали в честь погибших земляков «Сады памяти».

В Соликамске, чтобы почтить память участников войны, сотрудники лесничества, воссоздали «Бессмертный полк», высадив в честь героев 4,5 тысячи сеянцев лиственницы.

В селе Елово Чайковского района, в Кишертском и Кунгурском районах лесничие создали живые «Сады памяти», высадив почти 4 тысяч сеянцев сосны и 10 тысяч сеянцев ели.

Это начало еще одной традиции, к которой могут присоединиться все желающие и это будет еще одна дань подвигу, который мы не забудем никогда, создавая такой живой памятник.

ИСТОЧНИК KP.RU