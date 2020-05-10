2020-05-10T19:43:49+03:00
Происшествия

В Перми супруги с двумя детьми перевернулись на водном мотоцикле

Семье помогли выбраться на берег другие отдыхающие
Анна Маркова
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На взрослых и детях были надеты спасательные жилеты.На взрослых и детях были надеты спасательные жилеты.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Происшествие на реке Васильевка в микрорайоне Голованово случилось 9 мая. Семья с двумя детьми решила прокатиться на гидроцикле. Резко завернув, мотоцикл перевернулся и все четверо оказались в воде.

К счастью, взрослые частично позаботились о мерах безопасности, на всех были надеты спасательные жилеты.

Как рассказали «Комсомольской правде» очевидцы произошедшего, до берега было достаточно далеко, дети вряд ли смогли самостоятельно доплыть до него. На помощь семье пришли другие отдыхающие, идущие недалеко от места ЧП на лодке. Они усадили их в судно и доставили на берег. Родители и дети не пострадали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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