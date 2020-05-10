В Перми из окна 9-этажного здания выпал 33-летний мужчина
Пострадавшего увезли в больницу
Фото: Василий Вахрин
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Ночью 10 мая из окна 9-этажного общежития по улице Кабельщиков, 99 выпал 33-летний мужчина.
- Около 4 часов ночи в ЕДДС поступило сообщение о том, что из окна 2-этажа выпал мужчина. Пострадавший получил различные травмы. Приехавшие сотрудники скорой помощи госпитализировали мужчину в медсанчасть №6, - сообщил «Комсомолке» источник, знакомый с ситуацией.
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ИСТОЧНИК KP.RU