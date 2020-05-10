В Пермском крае от коронавируса выздоровели две пациентки старше 75 лет
Порадовали новостью медики краевой инфекционной больницы в Перми. 10 мая они выписали 2 женщины 78 и 75 лет, которые проходили в ней лечение.
- В Пермском крае из больниц, где лечат пациентов, больных коронавирусом, за прошедшие сутки выписано 9 человек, - добавляют в Минздраве Пермского края. - Из них 5 женщин и 4 мужчины. Семь человек проходили лечение в медицинских учреждениях Перми, а 2 пациента в больнице Коми-Пермяцкого округа.
Итого, в Пермском крае уже выздоровели 363 человека.
Напомню, В Пермском крае за прошедшие сутки у 8 человек подтвердился коронавирус. Прирост составил менее 1%, а количество выздоровевших за день превысило число заболевших: 9 против 1.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Еще у 8 пермяков обнаружен коронавирус
Большая часть пациентов лечится дома (подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU