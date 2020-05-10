2020-05-10T11:21:28+03:00
Общество

Еще у 8 пермяков обнаружен коронавирус

Большая часть пациентов лечится дома
Анна Маркова
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Количество пациентов, с выявленным коронавирусом в Пермском крае, снижается.Количество пациентов, с выявленным коронавирусом в Пермском крае, снижается.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Пермском крае за прошедшие сутки у 8 человек подтвердился коронавирус. Прирост составил менее 1%, а количество выздоровевших за день превысило число заболевших: 9 против 1.

Роспотребнадзор края сообщает, из 8 новых заболевших: 3 с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 5 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни. Из них 4 мужчин, 3 женщин, 1 ребенок. Все они контактировали с заболевшими внутри региона. Младше 45 лет - 5 человек, 2 человека в возрасте 45-65.

Все заболевшие изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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