Еще у 8 пермяков обнаружен коронавирус

10 Май 2020 2020-05-10T11:21:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае за прошедшие сутки у 8 человек подтвердился коронавирус. Прирост составил менее 1%, а количество выздоровевших за день превысило число заболевших: 9 против 1.

Роспотребнадзор края сообщает, из 8 новых заболевших: 3 с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 5 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни. Из них 4 мужчин, 3 женщин, 1 ребенок. Все они контактировали с заболевшими внутри региона. Младше 45 лет - 5 человек, 2 человека в возрасте 45-65.

Все заболевшие изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Пермском крае выписали еще девять пациентов после лечения от коронавируса

Всего в регионе с начала пандемии выздоровели 363 человека (подробнее...)

"Не расслабляться! Все защитные меры актуальны и сегодня", - пермский эпидемиолог о распространении новой инфекции 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU