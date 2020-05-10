В Пермском крае выписали еще девять пациентов после лечения от коронавируса

10 Май 2020 2020-05-10T09:20:15+03:00

1281 человек – на карантине дома по предписанию главного санитарного врача. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

Всего в регионе с начала пандемии выздоровели 363 человека

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В Пермском крае за прошедшие сутки выписали еще 9 человек, после лечения от коронавируса. По информации Минздрава, общее число выздоровевших жителей региона увеличилось до 363.

По данным на утро 10 мая в Прикамье выявлено 735 инфицированных. Из них - 204 пациента проходят лечение в стационарах, у них есть симптомы болезни, 147 пациентов изолированы на дому под ежедневным наблюдением медиков, у них бессимптомное протекание болезни.

В регионе 21 человек, у которых был обнаружена коронавирусная инфекция - умер: 11 случаев - умерли от COVID-19, 10 случаев - не от COVID-19.

1281 человек – на карантине дома по предписанию главного санитарного врача.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Пермском крае составляет 28,3 на 100 тысяч населения (67 ранговое место по РФ). Темп прироста 2,2%.

"На этой неделе сама природа за нас, ультрафиолет ослабит вирус",- эпидемиолог о прогнозе распространения коронавируса 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU