Аномальное тепло в Пермском крае сменится дождями

10 Май 2020 2020-05-10T08:16:36+03:00

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Неделя с 4 по 10 мая в Прикамье выдалась очень теплой. Вчера был самый жаркий день на неделе. Градусник устанавливался на отметке 27 градусов и выше, что явно превышало климатическую норму. Но уже сегодня возможны дожди и даже грозы с сильным ветром.

По данным ГУ МЧС по Пермскому краю 10 мая ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный ночью 3–8 м/с, днем 6–11 м/с, при грозе порывы 15–20 м/с.

Температура воздуха днем, 10 мая в Перми 20-24 градуса.

Следующую неделю метеорологи прогнозируют более прохладную. Уже в понедельник, 11 мая воздух прогреется не больше чем до 20 градусов, в последующие дни, она будет только понижаться, пройдут небольшие дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU