Лазерное шоу в Перми в День Победы 9 мая отменили

9 Май 2020 2020-05-09T20:00:18+03:00

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Напомним, 9 мая в 22:00 вместо традиционного фейерверка в честь Дня Победы на новой телебашне РТРС на улице Крупской с 22:00 до 01:00 должно было состоятся лазерное шоу. Однако, как сообщает издание Business Class, организаторы светового представления по неизвестным причинам решили его отменить.

Кстати, как прошел День Победы в Перми 9 мая 2020 года во время самоизоляции, вы можете посмотреть в нашей онлайн трансляции. Также на нашем сайте вы можете посмотреть онлайн трансляцию «Бессмертного полка».

ИСТОЧНИК KP.RU