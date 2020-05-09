9 Май 2020 2020-05-09T14:49:39+03:00

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Врио губернатора Пермского края опубликовал в instagram видео со своей 4-летней дочкой, которая читает стихотворение, посвященное Дню Победы.

«Люба Махонина, 4 года #стихиовойне #победа75» - подписал видео Дмитрий Махонин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/778127" frameborder="0"></iframe> Четырехлетняя дочь главы Прикамья прочитала стихотворение, посвященное Дню Победы.

Глава региона также поздравил всех жителей Пермского края с праздником.

- Дорогие ветераны! Низкий поклон вам за Победу. Вы воевали за мирную жизнь, за свободную и независимую страну, за наше будущее и будущее наших детей! Мы, наследники Победы, будем всегда помнить, какой ценой вы этого добились. И равняясь на вас, будем делать все, чтобы Россия оставалась сильным и процветающим государством, а наши дети – счастливыми и благодарными вам. Позже мы обязательно проведем парад и все торжества – на самом достойном уровне. Так, как вы этого заслуживаете, - сказал Махонин.

Кстати, как проходит День Победы в Перми 9 мая 2020 года во время самоизоляции, вы можете посмотреть в нашей онлайн трансляции. Также на нашем сайте вы можете посмотреть онлайн трансляцию «Бессмертного полка». А ровно в 22.00 «Комсомолка» будет вести онлайн трансляцию лазерного шоу в нашем паблике в социальных сетях. Заходите к нам в группу ровно в 22:00 и наслаждайтесь зрелищем.

Радиомарафон "Навстречу Победе!" 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU