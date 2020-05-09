2020-05-09T12:20:26+03:00
Общество

В больнице в Пермском крае скончалась еще одна пациентка с коронавирусом

За все время эпидемии COVID-19 в регионе погиб 21 человек
Виктор Правдин
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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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За последние сутки в Пермском крае зарегистрировали еще одну смерть от коронавируса.

- У 64-летней инфицированной пациентки было сопутствующее онкологическое заболевание, которое стало основной причиной летального исхода (смерть наступила не от COVID-19), - сообщили в пресс-службе Минздрава.

Общее число инфицированных в Пермском крае на 9 мая 2020 года достигло 735 человек, ежедневный прирост составил 2,2 процента. Вылечились 354 человека, скончался 21 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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