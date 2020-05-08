«Чудом остался жив». В Перми из окна пятого этажа выпал мужчина

8 Май 2020 2020-05-08T21:15:03+03:00

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7 мая вечером в Перми из окна пятого этажа выпал мужчина. Произошло ЧП в Кировском районе города в девятиэтажке на улице Сысольской, 6.

Известно, что пострадавшему 31 год. Он чудом остался жив, но серьезно травмировался. Приехавшие на вызов врачи «скорой» госпитализировали его в больницу имени Гринберга. Сейчас во всех обстоятельствах произошедшего разбираются следователи, проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Орджоникидзевском районе Перми выпала из окна четвертого этажа 35-летняя женщина. Очевидцы видели, как она висела, держась за подоконник, но не смогли ей помочь. Пострадавшая осталась жива, но получила сочетанные травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU