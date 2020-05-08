«Пострадали четыре человека». В Перми женщина-водитель «Яндекс такси» попала в ДТП

8 Май 2020 2020-05-08T20:55:56+03:00

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ДТП, в котором пострадали четыре человека, произошло в Перми поздно вечером 7 мая. Предполагаемым виновником аварии стала 49-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Яндекс такси». Во время движения она не справилась с управлением Renault Logan, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

- ДТП произошло в 23.30 в районе дома № 3 по Лядовскому тракту, - сообщил «КП»-Пермь» источник в правоохранительных органах. - В результате аварии пострадала и сама женщина, управлявшая автомобилем, и три ее пассажира. Два человека смогли выбраться наружу самостоятельно, а двое оказались зажаты внутри салона. Чтобы деблокировать их, на место вызвали спасателей с гидравлическим инструментом.

После осмотра пострадавших медиками «скорой помощи» двух человек – женщину-водителя и 48-летнего пассажира отпустили на амбулаторное лечение. 49-летнюю пассажирку и 46-летнего мужчину, находившихся в салоне, госпитализировали в больницу.

По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU