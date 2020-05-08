2020-05-08T20:55:56+03:00
Происшествия

«Пострадали четыре человека». В Перми женщина-водитель «Яндекс такси» попала в ДТП

Автомобиль с пассажирами наехал на обочину и перевернулся
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Двух пострадавших медики госпитализировали в больницу, двое - на амбулаторном лечении.Двух пострадавших медики госпитализировали в больницу, двое - на амбулаторном лечении.Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

ДТП, в котором пострадали четыре человека, произошло в Перми поздно вечером 7 мая. Предполагаемым виновником аварии стала 49-летняя женщина, управлявшая автомобилем «Яндекс такси». Во время движения она не справилась с управлением Renault Logan, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

- ДТП произошло в 23.30 в районе дома № 3 по Лядовскому тракту, - сообщил «КП»-Пермь» источник в правоохранительных органах. - В результате аварии пострадала и сама женщина, управлявшая автомобилем, и три ее пассажира. Два человека смогли выбраться наружу самостоятельно, а двое оказались зажаты внутри салона. Чтобы деблокировать их, на место вызвали спасателей с гидравлическим инструментом.

После осмотра пострадавших медиками «скорой помощи» двух человек – женщину-водителя и 48-летнего пассажира отпустили на амбулаторное лечение. 49-летнюю пассажирку и 46-летнего мужчину, находившихся в салоне, госпитализировали в больницу.

По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Чудом остался жив». В Перми из окна пятого этажа выпал мужчина
«Пострадали четыре человека». В Перми женщина-водитель «Яндекс такси» попала в ДТП
«В воде плавали мешки с овощами». В Пермском крае в реку опрокинулась груженая фура
ВТБ в Прикамье заключил соглашения по программе кредитования на зарплату сотрудникам на сумму более 200 млн рублей
В Пермь прилетел самолет с вахтовиками на борту, которые не могли вернуться домой из-за коронавируса
«Мой город Пермь» призывает жителей региона присоединиться к акции «Фонарики Победы»
В Перми водитель МАЗа погиб, переезжая железнодорожный переезд
Пермские теплоэнергетики напомнят недобросовестным клиентам об их долгах
В Пермском крае коронавирусной инфекцией заболели еще 20 человек
«Еще одна жертва». В Прикамье умер пациент с коронавирусом
«Ему всего 17 лет было, столько планов». В Перми убили студента экономического колледжа
В Пермском крае из больниц выписали еще 36 пациентов, после лечения коронавируса