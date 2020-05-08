«В воде плавали мешки с овощами». В Пермском крае в реку опрокинулась груженая фура

8 Май 2020 2020-05-08T19:47:04+03:00

Водитель ехал ночью на большой скорости, и не справился с управлением

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Серьезное ДТП произошло 8 мая в Пермском крае. С моста в реку вылетела фура, груженая овощами и фруктами.

- ДТП случилось в 01.50 ночи на 427-м километре федеральной автодороги «Подъезд к г. Перми от М 7 Волга», - сообщили в отделе МВД России по Нытвенскому району. – 39-летний водитель, житель города Кирова, управляя фурой Mercedes с полуприцепом. Ехал он из Казани и направлялся в сторону Перми.

Проезжая вблизи моста через реку Нытва водитель не выбрал безопасную скорость движения и съехал в реку. Есть версия, что во время движения он хотел спать и уснул за рулем. В ГИБДД пояснили, что в результате ДТП никто не пострадал, транспортное средство получило механическое повреждение. По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU