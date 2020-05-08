2020-05-08T17:58:11+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

ВТБ в Пермском крае заключил соглашения по программе кредитования на зарплату сотрудникам

Финансирование позволит предпринимателям выплатить деньги за период вынужденного простоя
Алена ОВЧИННИКОВА
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ВТБ в Пермском крае в рамках госпрограммы кредитования на выплату заработной платы заключил соглашения на сумму 202 млн рублей. Финансирование позволит предпринимателям обеспечить выплату денежных средств сотрудникам в текущий период вынужденного простоя или сокращения деятельности.

Среди пермских компаний, которым ВТБ оказал поддержку – кафе и рестораны, гостиницы, турагентства, развлекательные парки, стоматологические клиники, грузовые и пассажирские перевозчики, магазины, продающие непродовольственные товары.

- Для нас очень важно быть рядом с бизнесом и оказывать поддержку с помощью как государственных, так и собственных мер, - прокомментировал управляющий ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников. - Льготные кредиты на выплату заработной платы помогут многим компаниям сохранить рабочие места для сотрудников. Мы одними из первых подключились к работе по данной программе и рассматриваем заявки по ней в кратчайшие сроки.

ВТБ участвует в реализации госпрограммы на выплату заработной платы компаниям из списка наиболее пострадавших в результате COVID-19 отраслей, утвержденного Правительством РФ. Льготные кредиты предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на срок до 12 месяцев. На первые полгода ставка составляет 0% годовых, на оставшийся период – 3,5%.

При расчете суммы займа учитывается количество сотрудников, МРОТ, районный коэффициент в субъекте, где зарегистрирован заемщик, ставка по взносам с заработной платы. Для оформления заявки достаточно упрощенного пакета документов, рассмотрение происходит за один рабочий день. Залоговое обеспечение не требуется.

Для того чтобы подать заявку, клиенту достаточно обратиться в офис банка или проконсультироваться в контакт-центре ВТБ для предпринимателей по телефону 8(800)200-77-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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ВТБ в Пермском крае заключил соглашения по программе кредитования на зарплату сотрудникам
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