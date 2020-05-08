В Пермь прилетел самолет с вахтовиками на борту, которые не могли вернутся домой из-за коронавируса

8 Май 2020 2020-05-08T15:23:13+03:00

86 человек проведут две недели в обсервации [видео]

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В Пермь, после продолжительной вахты смогли вернуться 86 рабочих с Чаяндинского нефтегазового месторождения в Якутии. Их вахта затянулась из-за ситуации с коронавирусом. Люди не могли уехать в Пермь, к своим семьям. В ситуации помог разобраться глава региона Дмитрий Махонин.

8 мая самолет с 86 пермяками из Якутии прилетел в Пермь. Всем выдали специальные защитные костюмы, но по предварительным результатам, COVID-19 у них нет.

На взлетной полосе вахтовиков встретили сотрудники профильных ведомств, а также бригада медицины катастроф и психологи.

- После первичного осмотра на борту самолета вернувшиеся из Якутии работники по предписанию главного санитарного врача были отправлены тремя автобусами в обсервацию Перми, - сообщает администрация Пермского края. - Они пройдут обязательный двухнедельный карантин и повторную проверку на наличие коронавирусной инфекции.

Багаж вахтовиков будет обработан спецсредствами, трапы и автобусы пройдут обязательную дезинфекцию.

Тем временем, решается вопрос доставки второй группы пермяков - около 65 человек, у которых есть подозрение на коронавирус.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="464" height="848" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/777796" frameborder="0"></iframe> В Пермь доставили 86 вахтовиков из Якутии.

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ИСТОЧНИК KP.RU