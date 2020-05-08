В Пермь прилетел самолет с вахтовиками на борту, которые не могли вернутся домой из-за коронавируса
В Пермь, после продолжительной вахты смогли вернуться 86 рабочих с Чаяндинского нефтегазового месторождения в Якутии. Их вахта затянулась из-за ситуации с коронавирусом. Люди не могли уехать в Пермь, к своим семьям. В ситуации помог разобраться глава региона Дмитрий Махонин.
8 мая самолет с 86 пермяками из Якутии прилетел в Пермь. Всем выдали специальные защитные костюмы, но по предварительным результатам, COVID-19 у них нет.
На взлетной полосе вахтовиков встретили сотрудники профильных ведомств, а также бригада медицины катастроф и психологи.
- После первичного осмотра на борту самолета вернувшиеся из Якутии работники по предписанию главного санитарного врача были отправлены тремя автобусами в обсервацию Перми, - сообщает администрация Пермского края. - Они пройдут обязательный двухнедельный карантин и повторную проверку на наличие коронавирусной инфекции.
Багаж вахтовиков будет обработан спецсредствами, трапы и автобусы пройдут обязательную дезинфекцию.
Тем временем, решается вопрос доставки второй группы пермяков - около 65 человек, у которых есть подозрение на коронавирус.
В Пермь доставили 86 вахтовиков из Якутии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава Прикамья распорядился вернуть с вахты из Якутии 140 жителей края
У некоторых работников месторождения положительный тест на коронавирус (подробнее...)
ИСТОЧНИК KP.RU