2020-05-08T15:23:13+03:00
Общество

В Пермь прилетел самолет с вахтовиками на борту, которые не могли вернутся домой из-за коронавируса

86 человек проведут две недели в обсервации [видео]
Анна Маркова
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86 вахтовиков прилетели в Пермь из Якутии.86 вахтовиков прилетели в Пермь из Якутии.
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В Пермь, после продолжительной вахты смогли вернуться 86 рабочих с Чаяндинского нефтегазового месторождения в Якутии. Их вахта затянулась из-за ситуации с коронавирусом. Люди не могли уехать в Пермь, к своим семьям. В ситуации помог разобраться глава региона Дмитрий Махонин.

8 мая самолет с 86 пермяками из Якутии прилетел в Пермь. Всем выдали специальные защитные костюмы, но по предварительным результатам, COVID-19 у них нет.

На взлетной полосе вахтовиков встретили сотрудники профильных ведомств, а также бригада медицины катастроф и психологи.

- После первичного осмотра на борту самолета вернувшиеся из Якутии работники по предписанию главного санитарного врача были отправлены тремя автобусами в обсервацию Перми, - сообщает администрация Пермского края. - Они пройдут обязательный двухнедельный карантин и повторную проверку на наличие коронавирусной инфекции.

Багаж вахтовиков будет обработан спецсредствами, трапы и автобусы пройдут обязательную дезинфекцию.

Тем временем, решается вопрос доставки второй группы пермяков - около 65 человек, у которых есть подозрение на коронавирус.

В Пермь доставили 86 вахтовиков из Якутии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В Пермь прилетел самолет с вахтовиками на борту, которые не могли вернутся домой из-за коронавируса
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