2020-05-08T13:53:37+03:00
Общество

«Мой город Пермь» призывает жителей региона присоединиться к акции «Фонарики Победы»

Большой флешмоб пройдет по всей России 9 мая в 22:00
Виктор Правдин
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Фото: скриншот видео министерства культуры Пермского краяФото: скриншот видео министерства культуры Пермского края
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В субботу, 9 мая, пермяки могут принять участие в акции «Фонарики Победы» в знак памяти и благодарности тем людям, которые отстояли для нас мир и свободу.

Как сообщает паблик Мой город - Пемь «Фонарики Победы» — большой флешмоб, участие в котором примет вся Россия. Присоединиться призывают также жителей Пермского края. Задача проста — 9 Мая в 22:00 выйти на балкон своего дома или подойти к окну и включить фонарики (можно на телефоне), зажечь свечи в знак памяти и благодарности.

— Даже оставаясь дома, мы можем быть вместе. Тысячи окон по всей стране могут почувствовать единение в момент, когда мы не можем выйти на улицу, — говорят организаторы.

«Фонарики Победы».

ИСТОЧНИК KP.RU

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