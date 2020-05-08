«Мой город Пермь» призывает жителей региона присоединиться к акции «Фонарики Победы»

8 Май 2020 2020-05-08T13:53:37+03:00

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В субботу, 9 мая, пермяки могут принять участие в акции «Фонарики Победы» в знак памяти и благодарности тем людям, которые отстояли для нас мир и свободу.

Как сообщает паблик Мой город - Пемь «Фонарики Победы» — большой флешмоб, участие в котором примет вся Россия. Присоединиться призывают также жителей Пермского края. Задача проста — 9 Мая в 22:00 выйти на балкон своего дома или подойти к окну и включить фонарики (можно на телефоне), зажечь свечи в знак памяти и благодарности.

— Даже оставаясь дома, мы можем быть вместе. Тысячи окон по всей стране могут почувствовать единение в момент, когда мы не можем выйти на улицу, — говорят организаторы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="534" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/777743" frameborder="0"></iframe> «Фонарики Победы».

ИСТОЧНИК KP.RU