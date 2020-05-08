«Мой город Пермь» призывает жителей региона присоединиться к акции «Фонарики Победы»
В субботу, 9 мая, пермяки могут принять участие в акции «Фонарики Победы» в знак памяти и благодарности тем людям, которые отстояли для нас мир и свободу.
Как сообщает паблик Мой город - Пемь «Фонарики Победы» — большой флешмоб, участие в котором примет вся Россия. Присоединиться призывают также жителей Пермского края. Задача проста — 9 Мая в 22:00 выйти на балкон своего дома или подойти к окну и включить фонарики (можно на телефоне), зажечь свечи в знак памяти и благодарности.
— Даже оставаясь дома, мы можем быть вместе. Тысячи окон по всей стране могут почувствовать единение в момент, когда мы не можем выйти на улицу, — говорят организаторы.
«Фонарики Победы».
ИСТОЧНИК KP.RU