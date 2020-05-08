В Перми водитель МАЗа погиб, переезжая железнодорожный переезд
Несколько часов назад в Перми на улице Соликамская произошла авария, которая сильно затруднила движение в этом районе. ДТП произошло сразу же после железнодорожного переезда, недалеко от заправки. За рулем МАЗа был 39-летний мужчина.
- Он не справился с управлением, машина перевернулась и врезалась в дерево, - рассказали в ГИБДД по городу Перми. - Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту автоаварии проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.
фото: ГИБДД по городу Перми. На улице Соликамской образовалась пробка.
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ИСТОЧНИК KP.RU