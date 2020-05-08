2020-05-08T11:10:56+03:00
Общество

«Еще одна жертва». В Прикамье умер пациент с коронавирусом

С начала пандемии это уже 19 случай смерти, связанный с опасной инфекцией
Анна Маркова
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За сутки в лабораториях Пермского края проведено 2899 исследований на коронавирусную инфекцию.За сутки в лабораториях Пермского края проведено 2899 исследований на коронавирусную инфекцию.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Прикамье умер еще один пациент с коронавирусом

С начала пандемии это уже 19 случай смерти с COVID

В Пермском крае умер еще один мужчина, у которого медики выявили коронавирус. Это 19 случай смерти с начала пандемии в Пермском крае: 10 - от COVID-19, 9 - от сопутствующих заболеваний.

- У пациента с COVID-19, произошёл инфаркт, который стал основной причиной летального исхода, - сообщает Минздрав Пермского края.

За сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 5 медицинских работников, всего в регионе COVID-19 подтвержден у 87 сотрудников медучреждений.

За сутки в лабораториях Пермского края проведено 2899 исследований на коронавирусную инфекцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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