2020-05-08T10:31:13+03:00
Происшествия

«Ему всего 17 лет было, столько планов». В Перми убили студента экономического колледжа

Следователи задержали подозреваемого в преступлении
Анна Маркова
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Убийство произошло во дворе дома в Мотовилихинском районе. Фото: chp_59Убийство произошло во дворе дома в Мотовилихинском районе. Фото: chp_59
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Вечером 7 мая в Мотовилихинском районе Перми произошло убийство молодого человека. Он был в компании молодых людей, у парня произошел конфликт с супружеской парой, живущей в этом доме.

- У молодого человека колотое ранение грудной клетки, он скончался на месте, - рассказали нам в Следственном отделе по Мотовилихинскому району Перми. - Мы задержали подозреваемого мужчину, с котором у потерпевшего произошел конфликт. Возбуждено уголовное дело.

- Он несколько лет дружил с моей дочерью, первая любовь, ведь ему всего 17 лет было, знаю о нем только положительное, - рассказывает Ольга, мама девушки, с которой дружил парень. – Добрый, отзывчивый, поступил в Финансово-экономический колледж, а еще подрабатывал, столько планов на жизнь... Он был старшим сыном у матери, есть еще младший. Мне тяжело разговаривать, ужасная трагедия для нас.

ИСТОЧНИК KP.RU

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