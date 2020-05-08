2020-05-08T08:33:10+03:00
Общество

В Пермском крае из больниц выписали еще 36 пациентов, после лечения коронавируса

Общее число выздоровевших от COVID-19 в регионе - 309 человек
Анна Маркова
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Всего с начала пандемии 309 человек выздоровели от коронавируса.Всего с начала пандемии 309 человек выздоровели от коронавируса.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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7 мая в Пермском крае выписано 36 человек, выздоровевших от коронавируса.

- Всего с начала пандемии их число увеличилось до 309 человек. сообщает Минздрав.

Напомним, за 6 мая в Пермском крае было выявлено 26 человек инфицированных коронавирусом. Семеро из них с симптомами болезни лечатся в больнице, 19 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием инфекции.

Из 26 новых инфицированных - 11 мужчин и 15 женщин. Двое из них прибыли из Москвы, остальные контактировали с заболевшими внутри региона. Младше 45 лет - 16 человек, восемь человек в возрасте 45-65, два человека старше 65 лет. Все заболевшие ранее были изолированы и находились на лечении, а круг контактировавших с ними лиц находится под наблюдением специалистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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