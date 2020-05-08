В Пермском крае из больниц выписали еще 36 пациентов, после лечения коронавируса

8 Май 2020 2020-05-08T08:33:10+03:00

Всего с начала пандемии 309 человек выздоровели от коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Общее число выздоровевших от COVID-19 в регионе - 309 человек

Изменить размер текста: A A

7 мая в Пермском крае выписано 36 человек, выздоровевших от коронавируса.

- Всего с начала пандемии их число увеличилось до 309 человек. сообщает Минздрав.

Напомним, за 6 мая в Пермском крае было выявлено 26 человек инфицированных коронавирусом. Семеро из них с симптомами болезни лечатся в больнице, 19 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием инфекции.

Из 26 новых инфицированных - 11 мужчин и 15 женщин. Двое из них прибыли из Москвы, остальные контактировали с заболевшими внутри региона. Младше 45 лет - 16 человек, восемь человек в возрасте 45-65, два человека старше 65 лет. Все заболевшие ранее были изолированы и находились на лечении, а круг контактировавших с ними лиц находится под наблюдением специалистов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Перми, последние новости на 8 мая 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Прикамье на 8 мая 2020 года (подробнее...)

"На этой неделе сама природа за нас, ультрафиолет ослабит вирус",- эпидемиолог о прогнозе распространения коронавируса 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU