В Прикамье клещи покусали уже 272 ребенка

8 Май 2020 2020-05-08T06:35:10+03:00

С начала сезона к медикам обратились 901 человек, к которым присосался клещ. Фото: Анна МАЛЫШЕВА

«Комсомольская правда» расскажет, в каких больницах можно извлечь кровососа

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В Пермском крае активизировались клещи, укушенных уже много. С начала сезона к медикам обратились 901 человек, к которым присосался клещ, из них 272 - дети. Клещи - переносчики различных заболеваний. Вот какие цифры озвучивают эпидемиологи:

- По результатам лабораторных исследований: 1,5% исследованных клещей оказались инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, 37,2% клещей поражены иксодовым клещевым боррелиозом, 3,4% - моноцитарным эрлихиозом человека, 0,8% - гранулоцитарным анаплазмозом человека, - говорят специалисты Роспотребнадзора по Пермскому краю. – Это соответствует среднемноголетним данным.

Лаборатории, где могут исследовать клеща:

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае", г. Пермь, ул.Куйбышева, 50 кабинет 100, тел 23-40-23,

ул. Мира, 66 (будни с 8.00. - 20.00, выходные праздничные с 9.00. - 21.00.).

Где можно извлечь и сделать экстренную профилактика клещевого вирусного энцефалита в Перми. Дети до 14 лет:

ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница»

Приемное отделение педиатрического стационара, круглосуточно - ул. Баумана, 22, тел. 221-82-32

ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница им. С.Н. Гринберга» Приемное отделение педиатрического стационара, круглосуточно - ул. Автозаводская, 82, литер О, тел. 282-76-59

Взрослые и подростки 15-17 лет включительно:

«Городская клиническая поликлиника № 4»

Кабинет инфекционных заболеваний (ул. Шоссе Космонавтов, 108,), режим работы - с 8.00 до 20.00, тел. 236-44-98

ГБУЗ ПК «Городская клиническая поликлиника №2» Кабинет инфекционных заболеваний (ул. Братьев Игнатовых, 3), режим работы - с 8.00 до 20.00, тел. тел. 221-82-22

ГБУЗ ПК «Городская клиническая поликлиника №5». Кабинет инфекционных заболеваний (ул. Героев Хасана, 26), режим работы - с 8.00 до 20.00, тел. 281-38-05

ГБУЗ ПК «Городская клиническая поликлиника №7». Кабинет инфекционных заболеваний (ул. Грачева, 12/д), режим работы - с 8.00 до 20.00, тел. 282-61-5.1 в выходные и праздничные дни кабинет неотложной помощи (ул. Крупская, 57/а).

ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница им. С.Н. Гринберга». Кабинет инфекционных заболеваний (ул. Липатова, 19), режим работы - с 8.00 до 20.00, тел. 258-38-71

ГБУЗ ПК «Городская больница № 6». Кабинет инфекционных заболеваний (ул. Репина, 21), режим работы - с 8.00 до 20.00, тел. 215-02-80

ИСТОЧНИК KP.RU