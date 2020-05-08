В Прикамье клещи покусали уже 272 ребенка
В Пермском крае активизировались клещи, укушенных уже много. С начала сезона к медикам обратились 901 человек, к которым присосался клещ, из них 272 - дети. Клещи - переносчики различных заболеваний. Вот какие цифры озвучивают эпидемиологи:
- По результатам лабораторных исследований: 1,5% исследованных клещей оказались инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, 37,2% клещей поражены иксодовым клещевым боррелиозом, 3,4% - моноцитарным эрлихиозом человека, 0,8% - гранулоцитарным анаплазмозом человека, - говорят специалисты Роспотребнадзора по Пермскому краю. – Это соответствует среднемноголетним данным.
Лаборатории, где могут исследовать клеща:
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае", г. Пермь, ул.Куйбышева, 50 кабинет 100, тел 23-40-23,
ул. Мира, 66 (будни с 8.00. - 20.00, выходные праздничные с 9.00. - 21.00.).
Где можно извлечь и сделать экстренную профилактика клещевого вирусного энцефалита в Перми. Дети до 14 лет:
ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница»
Приемное отделение педиатрического стационара, круглосуточно - ул. Баумана, 22, тел. 221-82-32
ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница им. С.Н. Гринберга» Приемное отделение педиатрического стационара, круглосуточно - ул. Автозаводская, 82, литер О, тел. 282-76-59
Взрослые и подростки 15-17 лет включительно:
«Городская клиническая поликлиника № 4»
Кабинет инфекционных заболеваний (ул. Шоссе Космонавтов, 108,), режим работы - с 8.00 до 20.00, тел. 236-44-98
ГБУЗ ПК «Городская клиническая поликлиника №2» Кабинет инфекционных заболеваний (ул. Братьев Игнатовых, 3), режим работы - с 8.00 до 20.00, тел. тел. 221-82-22
ГБУЗ ПК «Городская клиническая поликлиника №5». Кабинет инфекционных заболеваний (ул. Героев Хасана, 26), режим работы - с 8.00 до 20.00, тел. 281-38-05
ГБУЗ ПК «Городская клиническая поликлиника №7». Кабинет инфекционных заболеваний (ул. Грачева, 12/д), режим работы - с 8.00 до 20.00, тел. 282-61-5.1 в выходные и праздничные дни кабинет неотложной помощи (ул. Крупская, 57/а).
ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница им. С.Н. Гринберга». Кабинет инфекционных заболеваний (ул. Липатова, 19), режим работы - с 8.00 до 20.00, тел. 258-38-71
ГБУЗ ПК «Городская больница № 6». Кабинет инфекционных заболеваний (ул. Репина, 21), режим работы - с 8.00 до 20.00, тел. 215-02-80
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