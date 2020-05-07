2020-05-07T18:10:59+03:00
Общество

В пермской больнице зафиксировано 48 случаев коронавируса

В числе зараженных 15 сотрудников
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Количество заболевших коронавирусом в пермской больнице №7 за последние дни увеличилось в полтора раза. 4 мая на заседании оперативного штаба министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова рассказала, что в отделениях терапии и кардиологии городской больницы № 7 было выявлено 22 пациента и 9 сотрудников с подтвержденным COVID-19.

- Отделения закрыты на прием пациентов, - отметила министр.

А уже на 6 мая, сообщили в Минздраве, положительные результаты на Covid-19 были зарегистрированы у 48 человек.

"На этой неделе сама природа за нас, ультрафиолет ослабит вирус",- эпидемиолог о прогнозе распространения коронавируса

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– В числе зараженных - 33 пациента и 15 сотрудников больницы, - отметили в ведомстве. - Из них 9 медицинских работников и шесть немедицинских сотрудников. На сегодняшний день из сотрудников один человек выздоровел, вышел на работу. Остальные продолжают лечение, у всех состояние удовлетворительное

ИСТОЧНИК KP.RU

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