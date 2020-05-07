Власти рассказали, когда в Пермском крае могут открыться детские лагеря

7 Май 2020 2020-05-07T15:56:07+03:00

Когда будет дан старт первой смены в лагерях узнаем совсем скоро. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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7 апреля специалисты Министерства социального развития Пермского края отвечали на вопросы родителей, связанные с летней оздоровительной кампанией. Многих пермяков волнует, откроются ли загородные лагеря, телефон специалистов не умолкал: «Поедут ли дети в лагерь в первую смену? Будут ли работать «площадки» при школах, как получить сертификат, в условиях коронавируса?».

Вот как ответили в Минсоцразвития:

- Все загородные лагеря готовятся к плановому открытию смен. Первые смены обычно открывают с 1 по 10 июня, если все будет благоприятно развиваться, лагеря будут открыты своевременно или с небольшим сдвигом начала первой смены. Это повлечет сдвиг остальных смен.

- После 15 мая мы ожидаем решения от региональных властей о начале оздоровительной летней кампании. На сегодняшний день мы надеемся все открывать вовремя, а запасной вариант – изменение сроков заезда. Отмену летней кампании мы не предполагаем в принципе.

- Как только будет принято решение о постепенной отмене мер самоизоляции откроются пункты выдачи сертификатов на отдых и оздоровление. Список этих пунктов будет опубликован на сайте администрации города Перми.

- Дата открытия лагерей при школах будет также зависеть от эпидемиологической обстановки и изменении мер изоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU