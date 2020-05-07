2020-05-07T13:51:14+03:00
Происшествия

«Нашел жену и детей без сознания». В Перми семья едва не погибла, надышавшись газом

Следователи возбудили уголовное дело
Анна Маркова
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"Скорая" увезла пострадавших от газа в больницу."Скорая" увезла пострадавших от газа в больницу.Фото: Анна МАЛЫШЕВА
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Трагедия едва не произошла в одной из квартир в Орджоникидзевском районе Перми, 15 марта.

Вечером, после рабочий смены домой пришел глава семьи, но на пороге его никто не встретил, хотя дома должны быть жена и двое маленьких детей. Мужчина зашел в квартиру и увидел всю семью, лежащую без сознания.

Он вызвал «скорую». Бригада немедленно увезла женщину и двоих детей в больницу с диагнозом - острое бытовое отравление неизвестным веществом средней тяжести.

- Мы выяснили, что многоквартирный дом по адресу Менжинского, 51 находится в управлении ЖСК № 36, - рассказали «КП» в Прокуратуре Пермского края. Отравление пострадавшие получили в результате неисправного дымохода и вентиляционных каналов в доме. Очистка их не проводилась.

После проверки следователи возбудили уголовное дело возбуждено уголовное дело статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

ИСТОЧНИК KP.RU

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