2020-05-07T13:04:01+03:00
Общество

Пермские эпидемиологи рассказали, почему большая часть пациентов с коронавирусом лечится дома

Из 26 заболевших за последние сутки, 19 не отправили в стационар
Анна Маркова
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Общее число заболевших коронавирусом в Пермском крае на 7 мая – 699 человек.Общее число заболевших коронавирусом в Пермском крае на 7 мая – 699 человек.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Роспотребнадзоре по Пермскому краю рассказали некоторые подробности по исследованиям на коронавирус у пациентов за 6 мая. Напомним, за прошедшие сутки в крае 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: 7 с симптомами болезни проходят лечение в больнице, 19 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни.

- Количество пациентов проходящих лечение на дому увеличивается в связи с тем, что большинство из них – это молодые люди в возрасте до 45 лет, - объяснил главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Пермского края Кирилл Овчинников. - У большей части из них (около 2/3) инфекция протекает бессимптомно, и они легко её переносят. Тоже само касается детей. В Пермском крае все зафиксированные случаи заболевания детей проходят в легкой форме. В лечении чаще всего нуждаются люди из группы риска - старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.

Напомним, общее число заболевших коронавирусом в Пермском крае на 7 мая – 699 человек.

Из 26 новых инфицированных - 11 мужчин, 15 женщин. Двое прибыли из Москвы, остальные заразились от заболевших внутри региона. Младше 45 лет - 16 человек, 8 человек в возрасте 45-65, 2 человека старше 65 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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