2020-05-07T10:46:18+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Компания «Т Плюс» проведет социальную акцию к 75-летию Победы

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат на счет по 1000 рубдей
Ксения ОГАРЕВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

«Т Плюс» совместно с «ЭнергосбыТ Плюс» проведут социальную акцию «Т Плюс» дарит тепло», посвященную 75-летию Победы. Компании зачислят тысячу рублей на лицевой счет клиентов, являющихся участниками и инвалидами Великой Отечественной войны, а также бывшими узниками концлагерей.

Подарочную сумму клиенты из перечисленных категорий увидят в квитанции за апрель. Так компании планируют поблагодарить людей, сражавшихся за Родину, а также восстанавливавших страну после войны.

- Для компании важно сказать спасибо старшему поколению. Мы не просто заботимся о клиентах, в числе которых не мало ветеранов, но и чтим традиции, а также бережно храним историю, - отметил директор по продажам Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Алексей Комаров.

Акция «Т Плюс» дарит тепло» проводится на территории 16 регионов присутствия компании. Участниками акции станут жители Пермского края, Владимирской, Ивановской, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Ульяновской областей, республик Мордовии, Чувашии, Марий Эл, Коми и Удмуртии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пермские эпидемиологи рассказали, почему большая часть пациентов с коронавирусом лечится дома
Tele2 проанализировала активность пермских абонентов в приложении «Мой Tele2»
В Пермском крае еще 26 человек заболели коронавирусом
Компания «Т Плюс» проведет социальную акцию к 75-летию Победы
В Перми умер еще один пациент, у которого обнаружен коронавирус
В Прикамье выписано рекордное число пациентов, выздоровевших от коронавируса
В Прикамье два школьника на квадроцикле устроили ДТП с пострадавшими
«Девчонку отбросило на десятки метров». В Перми насмерть сбили пешехода
Стало известно, как в Прикамье будут снимать ограничения по коронавирусу
Онлайн-концерты на 9 мая 2020 года в Перми: расписание, программа, участники
Лазерное шоу на 9 мая 2020 года в Перми: расписание, программа, где посмотреть
«Просроченные продукты, дешевле, чем положено». В Прикамье прокуратура обнаружила много нарушений при формировании «сухих пайков» для детей