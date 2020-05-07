2020-05-07T12:13:30+03:00
Общество

В Перми умер еще один пациент, у которого обнаружен коронавирус

Это уже 18 случай, когда больного с COVID-19 не удается спасти
Анна Маркова
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Всего в крае 18 человек умерли с диагнозом COVID-19/Всего в крае 18 человек умерли с диагнозом COVID-19/Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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По данным на утро 7 мая в Пермском крае умер еще один пациент, у которого был положительный диагноз на коронавирус. Как говорят в Минздраве, ему было 69 лет. Мужчина боролся с тяжелым онкологическим заболеванием, которое стало основной причиной смерти.

Всего в крае от коронавируса скончались 18 человек: 10 пациентов умерли от COVID-19, у 8 пациентов COVID-19 диагностировали посмертно.

Также за минувший день коронавирус подтвержден у 6 медицинских работников, всего в регионе COVID-19 выявлен у 82 сотрудников медучреждений.

Напомним, что Прикамье резко выросло общее число выздоровевших после лечения от коронавируса. За прошедшие сутки было выписаны 43 человека. Это рекордный показатель. Всего выздоровело 273 жителя региона.

По данным на утро 7 мая 673 человека заражены опасной инфекцией, 1350 человек на карантине дома по предписанию главного санитарного врача.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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