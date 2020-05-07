В Прикамье два школьника на квадроцикле устроили ДТП с пострадавшими
Авария случилась 5 мая в Добрянском районе на дороге между двумя садовыми товариществами. Двое мальчишек 9 и 11 лет решили покататься на снегоболотоходе. Как сообщает в ГУ МВД по Пермскому краю, транспорт дети взяли без спроса взрослых.
За руль сел 9-лтний мальчик, разогнался и попытался обогнать ехавшую впереди него «Киа», маневр не удался.
- В результате ДТП пострадал 11-летний пассажир квадроцикла. Несовершеннолетний был госпитализирован. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
Кстати, еще одно ДТП, виновником которого стал севший за руль ребенок, случилось в Чайковском районе в 5,30 утра девятиклассник за рулем Вазовской «семеркм» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. С серьезными травмами подростка отправили в больницу.
После ДТП школьник оказался в больнице.
ИСТОЧНИК KP.RU