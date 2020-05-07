2020-05-07T06:47:22+03:00
Происшествия

В Прикамье два школьника на квадроцикле устроили ДТП с пострадавшими

Один ребенок оказался в больнице
Анна Маркова
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фото: ГУ МВД по Пермскому краю. Автомобиль и квадроцикл тоже серьезно повреждены.фото: ГУ МВД по Пермскому краю. Автомобиль и квадроцикл тоже серьезно повреждены.
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Авария случилась 5 мая в Добрянском районе на дороге между двумя садовыми товариществами. Двое мальчишек 9 и 11 лет решили покататься на снегоболотоходе. Как сообщает в ГУ МВД по Пермскому краю, транспорт дети взяли без спроса взрослых.

За руль сел 9-лтний мальчик, разогнался и попытался обогнать ехавшую впереди него «Киа», маневр не удался.

- В результате ДТП пострадал 11-летний пассажир квадроцикла. Несовершеннолетний был госпитализирован. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проверка, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Кстати, еще одно ДТП, виновником которого стал севший за руль ребенок, случилось в Чайковском районе в 5,30 утра девятиклассник за рулем Вазовской «семеркм» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. С серьезными травмами подростка отправили в больницу.

После ДТП школьник оказался в больнице.

После ДТП школьник оказался в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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