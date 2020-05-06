Стало известно, как в Прикамье будут снимать ограничения по коронавирусу

6 Май 2020 2020-05-06T21:15:52+03:00

Прогулки на свежем воздухе, строго говоря, пока под запретом. Фото: Андрей АБРАМОВ

Это будут делать в три этапа

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом рассказала о трех возможных этапах снятия блокировки по коронавирусу. «Комсомольская правда» перечисляет эти этапы, которые применимы и к Пермскому краю.

Первый этап

Нам разрешают заниматься спортом на улице, но только небольшими группами или в одиночку. Обязательное условие – соблюдение социальной дистанции, минимум, в 1,5 метра друг от друга.

Второй этап

Начинают работать образовательные учреждения, открываются торговые точки, где торгуют непродовольственными товарами. Нам разрешают прогулки на улице.

Третий этап

Открываются парки и скверы, но требование социальной дистанции сохраняется.

Условие снятия ограничений: снижение суточного числа новых заражений, освобождение коечного фонда, достаточный охват тестирования, который позволит понять, насколько широко распространено заболевание.

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ИСТОЧНИК KP.RU