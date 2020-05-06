2020-05-06T20:23:46+03:00
Общество

Онлайн-концерты на 9 мая 2020 года в Перми: расписание, программа, участники

К 75-летию Победы в Перми подготовили праздничную онлайн-программу
Андрей МАТЛИН
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Фото: Юрий Чернов.Фото: Юрий Чернов.
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Послушать праздничный концерт, вспомнить песни военных лет, посмотреть лирическую комедию – все это можно будет сделать в Перми и Пермском крае 9 мая, не выходя из дома. В честь 75-летия Победы театры и музыкальные коллективы подготовили большую праздничную онлайн-программу.

Например, Пермский академический Театр-Театр 9 мая в 19.00 будет транслировать на своем сайте концерт-реквием, посвященный Дню Победы, называется он «Поминальная молитва». В программе - шедевры классической музыки, фольклорные произведения, собранные и обработанные музыкантом Сергеем Старостиным, а также оригинальные танцевальные номера, документальная хроника, поэзия.

9 мая жители Прикамья смогут стать зрителями концертной программы «Песни военных лет» с участием ведущих артистов Пермского театра оперы и балета. В 17:45 начнется трансляция спектакля из архива Пермского ТЮЗа «Веселый солдат». В 20.00 Пермский театр «У Моста» покажет весёлую лирическую комедию «Зурикела» по роману грузинского писателя Нодара Думбадзе «Я, бабушка, Илико и Илларион».

Полностью программу праздничных трансляций можно посмотреть здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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