Лазерное шоу на 9 мая 2020 года в Перми: расписание, программа, где посмотреть

6 Май 2020 2020-05-06T20:08:05+03:00

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Традиционного фейерверка в честь Дня Победы в этом году в Перми не будет. Обычно полюбоваться на праздничный салют стекается много пермяков и гостей города. Чтобы не лишать людей этой возможности, фейерверк решили отложить – ориентировочно, до 24 июня. В этот день 75 лет назад в Москве состоялся знаменитый Парад Победы.

И все-таки 75-летие Победы в краевом центре Прикамья будет ознаменовано зрелищным мероприятием. 9 мая ровно в 22.00 начнется лазерное шоу – новая телевизионная башня в Мотовилихинском районе осветится цветовыми всполохами, которые будут мерцать и переливаться до часу ночи.

10 и 11 мая в это же время лазерное шоу обещают повторить.

Новая телебашня гораздо лучше видна из разных концов города, нежели старая. Ее высота – 275 метров, а прежней – 180. К тому же на ней заранее предусмотрели оборудование для цветовых представлений.

Подробнее о программе праздничных мероприятий читайте здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU